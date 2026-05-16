A prisión gendarme del Escuadrón "Tartagal" por participar del transporte de 161 kilos de cocaína

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó el pasado martes a la pena de 9 años de prisión a un exintegrante de Gendarmería Nacional, experto en investigaciones por narcocriminalidad, por haber sido uno de los coordinadores de una maniobra de transporte de 161 kilos de cocaína descubierta en mayo de 2025 en la localidad salteña de Aguaray.

La sentencia recayó sobre el exsargento Carlos Alberto Sorani, exjefe del área de Inteligencia del Escuadrón 52 “Tartagal”. Por unanimidad, las juezas lo consideraron coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por su calidad de funcionario público, al finalizar un debate oral que se había iniciado en abril pasado.

La fiscalía interviniente remarcó que Sorani había desarrollado buena parte de su carrera en áreas especializadas en la lucha contra el narcotráfico y que incluso había recibido reconocimientos por su desempeño.

En ese sentido, las representantes del MPF remarcaron que “este experto en inteligencia criminal que juró cuidar la frontera, luchar contra el crimen y la delincuencia, se cruzó de bando e hizo todo lo contrario”.

Sorani intervino activamente en la coordinación de la maniobra y que incluso decidió suspender temporalmente el traslado cuando supo de la llegada a la zona de la entonces ministra de Seguridad de la Nación y actual senadora, Patricia Bullrich.

Finalmente, la fiscalía destacó que la cocaína secuestrada tenía una pureza del 58%, lo que permitía producir más de 936 mil dosis destinadas al consumo, y señaló que el cargamento poseía un valor estimado superior a los 2.824 millones de pesos.

MPF Nación

Más sobre: Tartagal.



