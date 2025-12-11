Paritarias: Salta presentó la propuesta salarial a los gremios estatales

El Gobierno de la Provincia continúa las reuniones de las mesas salariales con los representantes sindicales de los distintos sectores estatales, en el marco de la aprobación del Presupuesto Provincial 2026.

En la mesa de negociación salarial, el Gobierno presentó la propuesta de un cronograma de pagos que mantiene un desembolso cada 15 días en diciembre, enero y febrero, e incluye un bono de 180.000, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.

Desde el Ejecutivo se destacó que esta propuesta busca cuidar el empleo, sostener la actividad económica, garantizar los servicios esenciales y ofrecer previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.

La negociación salarial continuará la semana que viene y se adelantó que se retomará en el mes de febrero.

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el ministro de Salud, Federico Mangione; la ministra de Educación, Cristina Fiore; el coordinador Administrativo de Gobierno, Nicolás Demitrópulos y la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, junto a representantes gremiales de los distintos sectores.

