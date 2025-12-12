ANSES: quienes cobran hoy viernes

Hoy viernes 12 de diciembre finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas y continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, ambos junto al medio aguinaldo. También siguen los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 6, 7, 8 y 9 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 4 y 5 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 3.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 2.

Más sobre: Actualidad.



