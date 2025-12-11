OpenAI lanza ChatGPT Go en Argentina
11/12/2025
OpenAI anunció hoy ChatGPT Go en Argentina, un nuevo plan por suscripción diseñado para ampliar el acceso a las capacidades avanzadas de ChatGPT por un precio de $6 dólares. Esta es una nueva versión premium de menor costo, alternativa entre las opciones gratuita y Plus.
Los suscriptores de ChatGPT Go, obtendrán acceso a algunas de las características más populares de ChatGPT con mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria. Este nuevo plan permitirá que más personas aprovechen los beneficios más avanzados de la IA para las necesidades cotidianas, ya sean traducciones y tutorías hasta apoyo en escritura, aprendizaje o guía paso a paso para realizar distintas tareas.
Quienes quieran acceder a esta nueva opción también pueden visitar el sitio chat.openai.com o descargar la aplicación ChatGPT, crear una cuenta y seleccionar la opción ChatGPT Go como plan. Si ya se posee un usuario gratuito en Chat GPT es posible mejorar el plan seleccionando la opción Go desde la aplicación o la web.
“Hemos visto un gran interés de parte de la población latinoamericana por adoptar la IA y los beneficios que conlleva. En promedio, los usuarios semanales de ChatGPT casi se han triplicado con respecto al año anterior en la región y estamos entusiasmados de ver qué oportunidades generará ChatGPT Go”, Jason Kwon, Chief Strategy Officer de OpenAI.
Comparado con la versión gratuita, ChatGPT Go ofrece:
- 10 veces más mensajes disponibles con GPT-5
- 10 veces más generación de imágenes por día
- 10 veces más cargas de archivos o imágenes por día
- 2 veces más memoria para respuestas más personalizadas
