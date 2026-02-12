Con 149 votos a favor, diputados dieron media sanción a la Reforma Penal Juvenil

La primera sesión del año en la Cámara de Diputados tuvo un clima especial; en la vereda del Congreso (Buenos Aires), pasacalles mostraban rostros de víctimas, mientras que en los balcones del recinto estaban presentes las "Madres del Dolor" y familiares de jóvenes asesinados, entre ellos el padre de Kim Gómez y la madre de Jeremías Monzón. Ese despliegue y convocatoria rodearon la aprobación del proyecto del Régimen Penal Juvenil, con 149 votos a favor y 100 en contra.

La iniciativa del Gobierno nacional busca reemplazar el Régimen de Minoridad decretado en 1980 y propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que representaría el cambio más significativo en legislación penal de la gestión de Javier Milei. La Libertad Avanza consiguió el apoyo de la UCR, el PRO, un porcentaje mayoritario de Provincias Unidas, Innovación Federal y otras bancadas aliadas, mientras que el rechazo estuvo por parte de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Aún falta el tratamiento del Senado de la Nación, que podría llegar el jueves 26 de febrero, en conjunto con la modificación de la ley de Glaciares.

*con información de Ámbito

Más sobre: Política.



