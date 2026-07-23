Salta consolidó su perfil minero en el cierre del encuentro más importante del NOA

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el cierre del Salta Mining Summit II, donde destacó que la provincia se consolidó como un polo minero gracias a una política de Estado basada en la seguridad jurídica, reglas claras e institucionalidad.

Afirmó que el crecimiento del sector solo tiene sentido si se traduce en empleo, desarrollo para los proveedores locales y mejores oportunidades para las comunidades.

Además, reafirmó el compromiso de avanzar con obras estratégicas como el Corredor Bioceánico y convocó a los distintos sectores a seguir trabajando de manera conjunta para transformar el potencial minero de Salta en desarrollo sostenible.

Salta Mining

La edición 2026 del Salta Mining Summit, desarrollado en el Hotel Sheraton, se consolida como una plataforma clave para el fortalecimiento del ecosistema productivo regional.

Contó con conferencias magistrales y paneles técnicos con operadoras mineras y diversas autoridades; una feria de exposición comercial con stands de empresas mineras y proveedores locales y espacios de networking para generar instancias de vinculación directa entre pymes e inversores.

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