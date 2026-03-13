Pagos de la ANSES de hoy viernes

13/03/2026

Hoy viernes 13 de marzo finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas; en tanto, inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad, y continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,88 por ciento.

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos concluidos en 8 y 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos terminados en 4.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos concluidos en 3.

Asignación por Prenatal

  • Titulares con documentos finalizados en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento hasta el 10 de abril.

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