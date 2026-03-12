Recuperan camioneta robada tras violento asalto a trabajador en una finca de Colonia Santa Rosa

El hecho sucedió este martes en una finca de la localidad de Colonia Santa Rosa (Salta), donde un grupo de hombres abordó a un trabajador, ejercieron violencia contra su persona y le robaron una camioneta. Tras exhaustivas tareas investigativas, se recuperó el rodado en la ciudad de Orán.

El violento robo ocurrió durante la noche del martes 10 de marzo.

Según consta en las actuaciones, esa noche, un trabajador se encontraba en la propiedad, cuando fue abordado por dos hombres, quienes lo obligaron a subirse al rodado, a base de amenazas y golpes. Luego de aproximadamente tres horas, se dirigieron hacia ruta 14, donde arribaron otros cuatro hombres en dos motocicletas y continuaron con los golpes hacia la integridad física de la víctima.

Finalmente se apoderaron de la camioneta de propiedad de sus empleadores y huyeron del lugar.

En el avance investigativo, se realizó un allanamiento en una propiedad ubicada en la ciudad de Orán, donde en las últimas horas se recuperó el vehículo robado. Son exhaustivas las diligencias tendientes a esclarecer lo sucedido e indentificar a las personas involucradas en el hecho.

MPF Salta

