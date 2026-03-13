Pese a ser un mes más corto, febrero confirmó el noveno mes seguido sin baja en la inflación

Contrariamente a lo que esperaba el mercado, la inflación continúa presionada y se mantuvo en el 2,9% durante febrero, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se destacó la aceleración de la Núcleo, que se aceleró del 2,6% al 3,1%, impulsada fuertemente por el salto de la carne. En tanto, la variación interanual se aceleró al 33,1%, mientras que en el acumulado del primer bimestre del año marcó el 5,9%.

Se trató del noveno mes consecutivo en el que la inflación no se desacelera, pese a que febrero es un mes con menor cantidad de días, por lo que el aumento de precios suele ser menor. De cara hacia adelante, para marzo se espera un mayor peso de la guerra en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo y lo llevó a superar los u$s100 por barril, lo que ya comienza a trasladarse de a poco en los surtidores de las estaciones de servicio y generará mayor presión sobre el IPC. De esta manera, se aleja la posibilidad de que la inflación arranque con 0% en julio o agosto, como dijo el presidente Javier Milei.

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*con información de Ámbito

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