Dictan prisión preventiva en una investigación por venta de camioneta robada a través de Facebook

Un hombre de 29 años continuará detenido con prisión preventiva en el marco de una causa por "estelionato", luego de que el Juez de Garantías hiciera lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal penal Pablo Paz, durante la feria judicial.

La causa se inició tras la denuncia realizada el 28 de noviembre por un vecino de la zona norte de la ciudad de Salta, quien aseguró haber sido engañado en una operación de compraventa realizada a través de Facebook.

Según la investigación, la víctima se contactó con una persona que ofrecía a la venta una camioneta 4x4 y que se presentaba como su propietario. Luego de varias conversaciones, acordaron una permuta que incluía la entrega de una camioneta 4x2 y una suma de dinero cercana a los 46 millones de pesos.

Sin embargo, al iniciar los trámites registrales del vehículo recibido, el damnificado descubrió que la camioneta tenía una denuncia por robo, por lo que realizó la denuncia correspondiente.

A partir de las tareas investigativas llevadas adelante por el Grupo de Investigaciones del Sector 1C, se logró identificar al presunto autor, quien habría utilizado datos personales falsos y residía en la provincia de Jujuy.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó allanamientos en distintos domicilios vinculados al sospechoso en la localidad de El Carmen, que se concretó con su detención y posterior traslado a la provincia de Salta.

