Ante el aumento de casos de Infecciones de Transmisión Sexual, Jóvenes serán protagonistas de la campaña “Elijo Cuidarme”

La Cámara de Diputados de Salta, en conjunto con los Ministerios de Educación y de Salud Provincial, lanzaron la campaña "Elijo Cuidarme", que apunta a concientizar acerca de las Infecciones de Transmisión Sexual.

Encabezada por el vicepresidente primero del Cuerpo, el diputado Gastón Galíndez , y con la participación de los presidentes de las comisiones de Salud y de Educación; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore ; y funcionarios del Ministerio de Salud Pública, se realizó el lanzamiento de la campaña provincial “Elijo Cuidarme”, una iniciativa orientada a fortalecer la concientización y la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre los jóvenes, pero que además incluirá a las propias juventudes en la elaboración del mensaje, a través de un concurso audiovisual.

La iniciativa surge a partir de un proyecto de Declaración aprobado en Diputados que solicita al Gobierno provincial implementar este tipo de campañas ante el aumento de casos de ITS, estadística que se corresponde con la disminución de inversiones que realiza la Nación en materia de salud.

Uno de los autores de la iniciativa, el diputado Gastón Galíndez , señaló que, a partir de distintas alertas detectadas tanto en bases de datos oficiales como en publicaciones periodísticas, decidió impulsar acciones concretas y coordinar junto a ambos Ministerios la implementación de este tipo de iniciativas pensadas estratégicamente para las juventudes, construyéndolas con la participación activa de los propios jóvenes.

“Hoy la desinformación circula masivamente en las redes sociales, incluso a través de desafíos y contenidos que promueven conductas de riesgo y generan una percepción distorsionada entre los jóvenes. Esa falta de información adecuada alimenta mitos que debemos derribar, como la idea de que el preservativo solo sirve para prevenir embarazos. Por eso es fundamental aunar esfuerzos para garantizar que esta campaña haga llegar el mensaje correcto”, señaló el diputado Galíndez.

En tanto, la ministra Cristina Fiore señaló que desde el Ministerio de Educación se viene trabajando de manera sostenida con contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), y adelantó la incorporación de instancias de capacitación vinculadas específicamente a esta problemática.

En este sentido, funcionarios del Ministerio de Educación brindaron detalles sobre el desarrollo de la campaña, que estará dividida en dos etapas:

La primera consistirá en una capacitación gratuita y con puntaje destinada a docentes del Nivel Secundario , enfocada en contenidos de prevención de ITS y promoción de hábitos de cuidado y salud integral.

, enfocada en contenidos de prevención de ITS y promoción de hábitos de cuidado y salud integral. La segunda etapa incluirá un concurso audiovisual dirigido a estudiantes de los cursos superiores, quienes deberán elaborar piezas de concientización y prevención. Los videos seleccionados formarán parte de la campaña provincial, fortaleciendo así una estrategia de comunicación construida desde la mirada de las juventudes.

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