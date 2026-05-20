Playas de estacionamiento: Defensa del Consumidor les recuerda que deben responder por robos y daños a vehículos

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la provincia de Salta brinda herramientas e información a los consumidores sobre sus derechos en playas de estacionamiento y cómo proceder ante eventuales incidentes.

El organismo informa a los consumidores sobre los derechos que los amparan al utilizar playas de estacionamiento y las medidas que deben tomar ante daños, robos o perjuicios sufridos en sus vehículos.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Provincial N° 7.464, normativa que regula la actividad de playas de estacionamiento tanto privadas como gratuitas, incluidas aquellas ubicadas en supermercados y centros comerciales.

Desde el organismo recordaron que las playas de estacionamiento tienen la obligación legal de responder por los daños o perjuicios ocasionados a los vehículos mientras permanecen bajo guarda y custodia, motivo por el cual deben contar con cobertura de seguro vigente.

La titular del organismo, María Pía Saravia, señaló que “muchas veces los consumidores desconocen cuáles son sus derechos o cómo actuar frente a un daño o robo ocurrido dentro de una playa de estacionamiento. Por eso estamos trabajando para brindar información clara y herramientas concretas que permitan resguardar sus derechos”.

En ese sentido, desde la Subsecretaría recomendaron que, ante cualquier incidente dentro de una playa de estacionamiento, el consumidor informe inmediatamente el hecho al encargado del lugar, solicite la intervención del seguro, registre lo sucedido en el libro de reclamos y conserve el ticket de ingreso, ya que constituye una prueba de la relación de consumo. También aconsejaron tomar fotografías del vehículo y de los daños ocasionados dentro del predio.

Entre las obligaciones que deben cumplir los establecimientos se encuentra el cobro por tiempo efectivo de uso del servicio. Luego de la primera hora, las fracciones posteriores deberán cobrarse cada 15 minutos, evitando cargos excesivos para los usuarios. Además, las tarifas deben exhibirse de manera clara y visible antes del ingreso del vehículo.

La normativa también prohíbe expresamente la colocación de carteles o leyendas donde el comercio intente desligarse de responsabilidad por daños, robos o hurtos, debido a que esas cláusulas son consideradas abusivas y contrarias a la legislación de Defensa del Consumidor.

Asimismo, los comercios deben entregar tickets con fecha, horario de ingreso, patente y datos del establecimiento, además de respetar los horarios de atención informados al público.

Desde el organismo advirtieron que los incumplimientos a la Ley Provincial N° 7.464 y a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor pueden derivar en sanciones.

Finalmente, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor recordó que atiende al público de lunes a viernes de 8 a 14 horas en calle España 1350 de la ciudad de Salta, donde los consumidores pueden realizar consultas y recibir asesoramiento. Asimismo, las denuncias pueden registrarse durante las 24 horas a través de la plataforma virtual oficial: consumidorsalta.gob.ar

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