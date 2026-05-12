Concurso público para cubrir cinco cargos en el Poder Judicial de Salta

El Consejo de la Magistratura de Salta convocó a concurso público para cubrir cinco cargos del Poder Judicial y Ministerio Público. Se cubrirán los cargos de Fiscal ante la Corte 2, Defensor Oficial Penal 16, Defensor Oficial Civil 2 (Metán), Juez del Tribunal de Juicio (Tartagal) y Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia (Orán).

Los profesionales aspirantes deben cumplir con los requisitos constitucionales y legales vigentes, incluyendo lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Provincial y las leyes orgánicas correspondientes según el cargo. El proceso de selección garantiza la idoneidad de los postulantes mediante una evaluación integral que incluye la revisión de antecedentes y exámenes de oposición.

Las inscripciones se habilitarán de manera escalonada: para el cargo de Fiscal ante la Corte desde el 18 de mayo al 1 de junio; para las Defensorías Oficiales del 08 al 23 de junio; y para los cargos de Juez en Tartagal y Orán del 7 al 22 de septiembre de 2026.

El trámite se inicia de forma virtual a través del Portal Digital del Consejo (POD) en la web oficial, debiendo luego los postulantes —con turno previo— presentar la documentación original en la sede de Avda. Bolivia 4671 de la Ciudad de Salta, o en las Secretarías Administrativas del interior (Metán, Orán, Tartagal o J.V. González) en el horario de 8 a 13.

Para obtener mayor información, consultar enunciados temáticos o realizar consultas técnicas, los interesados pueden dirigirse al sitio web del Consejo de la Magistratura, enviar un correo electrónico a concursos@cmagistraturasalta.gov.ar, o comunicarse telefónicamente al (0387) 4258000 (internos 1180 al 1186).

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