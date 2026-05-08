Preocupación en el Senado Salteño por el freno a la obra pública y el recorte nacional

En cumplimiento de la Resolución N°58, aprobada por unanimidad en la sesión del pasado 30 de abril, la Cámara de Senadores recibió en plenario a legisladores nacionales por la provincia con el fin de analizar diversos temas que involucran a Salta en la agenda federal, como el caso de la inversión nacional en obras viales, programas sociales, política educativa, de salud y de seguridad, entre otros temas.

En la apertura del encuentro, el senador Enrique Cornejo subrayó que la convocatoria tiene como fin buscar soluciones conjuntas a problemáticas nacionales que inciden directamente en la vida de los salteños y en ese contexto lamentó la inasistencia de los senadores nacionales del bloque de “La Libertad Avanza”, Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán Coraita y de los diputados, Carlos Zapata y Eliana Bruno, aclarando que solo se recibieron justificaciones por las ausencias de los diputados, Bernardo Biella, Julio Moreno y Gabriela Flores.

Entre los temas de la convocatoria Cornejo enumeró el estado de obras en rutas nacionales, destino de los fondos del impuesto a los combustibles, paralización de obras de viviendas, el incumplimiento a la Ley de emergencia en Discapacidad, falta de financiamiento a universidades y el CONICET, eliminación de subsidios al transporte, cierre de organismos y despido de trabajadores como el caso del INTI, situación del PAMI y de planes como el “Remediar” u oncológicos, control en la frontera y recorte de fondos como el Incentivo Docente (FONID).

En su informe la senadora Flavia Royón detalló, en materia de infraestructura, que en el caso de la Ruta Nacional 51, de los cinco tramos proyectados la Provincia deberá hacerse cargo de tres, mientras se aguardan pagos del Ministerio de Economía de la Nación. Ante este escenario, destacó la presentación de un Proyecto de Ley que busca cambiar la fórmula de cálculo del impuesto a los combustibles y su reasignación, de modo que estos fondos pasen directamente a las provincias para su ejecución inmediata.

Respecto a la Ruta Nacional 9/34, informó que aunque el proyecto está aprobado, Vialidad Nacional solo propone un bacheo, por lo que se insiste en la repavimentación del tramo actual como prioridad de seguridad. Asimismo, calificó como ‘inviable’ la intención de Nación de transferir rutas nacionales como la 40 a la provincia bajo el esquema de cobro de peaje, dado su importancia estratégica para el desarrollo turístico regional.

La legisladora advirtió que el Gobierno Nacional manifiesta un descreimiento en la obra pública, lo que genera demoras en pagos de proyectos ya presupuestados de gestiones anteriores. Esta situación se extiende al incumplimiento de la Ley de Discapacidad, la paralización de viviendas y el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Sobre el tema discapacidad, señaló que bajo el argumento de controlar fraudes se bajaron prestaciones esenciales, lo cual vulnera la normativa vigente.

En otro tramo, se refirió al cierre de organismos estratégicos como el INTI y el INTA. “La solución debe pasar por una gestión eficiente y no por la eliminación de organismos clave para el desarrollo regional”, sostuvo, al tiempo que rechazó el desmantelamiento de programas de salud como el “Remediar” y la quita del financiamiento docente en la provincia.

En términos macroeconómicos, se planteó que el recorte del gasto público nacional representa, en realidad, una transferencia de obligaciones por un valor cercano a los 7 puntos del PBI hacia las provincias en áreas críticas como salud, educación, seguridad y justicia. “De cada 100 pesos, 56 quedan en Nación; este modelo no es sostenible”, se afirmó en el plenario.

Finalmente, detalló su agenda legislativa, la que incluye proyectos para derogar el fondo de indemnización laboral por 2500 millones de dólares que desfinancia a universidades y jubilados; dar transparencia a los fondos fiduciarios; actualizar la ley de protección de datos personales y marcos regulatorios para biocombustibles y bonos de carbono. Asimismo, se destacó la urgencia de terminar la reversión del Gasoducto Norte para evitar el gasto de más de mil millones de dólares en importación de GNL, instando al Ministro de Economía, Luis Caputo, a rever el esquema tributario y de coparticipación para garantizar el federalismo y el empleo genuino.

A su turno, el diputado Pablo Outes entregó un informe por escrito y brindó una visión política centrada en la educación, la producción y la promoción del empleo como ejes prioritarios. “Buscamos el desarrollo del potencial de Salta mediante una posición de diálogo que permita generar empleo y formación para el bienestar de nuestra gente”, afirmó.

Outes advirtió que, si bien se acompañan reformas, existe una preocupación profunda por la política de achicamiento en infraestructura y vivienda, donde Nación pretende delegar toda responsabilidad al mercado. Subrayó que sin inversión vial se ve seriamente afectado el sector agrícola-ganadero y minero. “Vamos a pelear por la infraestructura; sin ella no hay desarrollo, y sin educación no formamos el capital humano necesario”, sentenció.

También alertó sobre el déficit de formación en los niveles secundario y terciario ante la postura cerrada de Nación respecto a la inversión educativa, señalando que la universidad no está llegando a la periferia. Finalmente, destacó que Salta tiene capacidad para generar hasta 100 mil puestos de trabajo en el sector minero, pero lamentó que el Gobierno Nacional solo evalúe el déficit fiscal sin considerar el costo humano y la falta de energía competitiva para atraer inversiones.

La diputada Yolanda Vega definió su gestión como un pilar para atraer soluciones a la provincia ante un modelo de país donde el Estado Nacional dejó de estar presente. Desde el bloque “Innovación Federal”, Vega enfatizó que Salta atraviesa una oportunidad histórica gracias a sus recursos, pero advirtió que no se debe permitir que la provincia sea solo una zona de extracción, sino un polo de inversiones con desarrollo y trabajo genuino.

Destacó la necesidad de brindar seguridad al agro para exportar valor agregado con las PyMEs como protagonistas, además de defender la salud y la educación pública como motores de movilidad social. Entre sus gestiones, resaltó la presentación de 33 proyectos de ley, entre los que se destacan la creación de un Registro Nacional de obras públicas paralizadas y la declaración de la Emergencia Pediátrica Nacional, sumado a pedidos de bacheo y arreglos de puentes mediante proyectos de declaración. Finalmente, instó a una reforma de la Ley de Coparticipación y ratificó la vigencia del “Plan Güemes” para la defensa de la frontera, señalando que “Buenos Aires debe entender que la Argentina nace en el interior, el cual fue olvidado por décadas con un atraso en infraestructura de más de 30 años”.

Controversia con legisladores de La Libertad Avanza (LLA)

El encuentro también estuvo marcado por una fuerte controversia ante el reproche del senador Roque Cornejo, por no haber trasladado el debate a la sede partidaria de LLA, señalando que no se había respondido a dicha invitación desde el Senado.

Al respecto, el senador Enrique Cornejo fue tajante al aclarar que existió un “error conceptual”, ya que al tratarse de una discusión institucional, el ámbito legítimo de debate es el recinto legislativo; asimismo, recordó que la convocatoria se dio bajo la unificación de expedientes aprobada por unanimidad por el Cuerpo. En la misma línea, el senador Soto calificó como una confusión la postura de su par libertario, subrayando que no es procedente acudir a una sede partidaria para tratar temas que interesan a todos los salteños cuando es la “Casa de la Democracia” donde corresponde dar las explicaciones, considerando la ausencia de los legisladores nacionales de LLA como una falta de respeto al Senado y al pueblo de Salta. Finalmente, el senador Luciano Elvira reafirmó esta postura al afirmar que “No tengo ninguna obligación de ir a una sede partidaria; porque el debate institucional es en esta Casa”.

En su intervención el senador Roque Cornejo también denunció que los fondos asignados a la provincia para discapacidad fueron utilizados para financiar a la empresa SAETA y criticó en ese marco la eliminación del trasbordo, a lo que la senadora Royón le recordó que, llegado el caso su deber como funcionario público es hacer la denuncia penal en lugar de asumir una actitud declamativa.

En el intercambio, la senadora Alejandra Navarro se refirió al tema discapacidad y manifestó su profunda preocupación tras haber recibido a colectivos del sector y lamentó que los legisladores oficialistas no asistieran para escuchar estas demandas. Criticó con dureza el proyecto de ley nacional sobre pensiones por invalidez laboral, señalando que “estigmatiza bajo el nombre de lucha contra el fraude”, atenta contra convenciones internacionales y busca quitar derechos a sectores vulnerables al derogar el nomenclador de prestaciones básicas y eliminar la actualización trimestral. Además, denunció que la Nación pretende que la provincia financie el programa “Incluir Salud” sin enviar los recursos correspondientes, calificando la situación como un ajuste insensible que afecta directamente a padres, prestadores y transportistas.

En el final los senadores Jorge Soto, Luciano Elvira, Daniel Moreno, Carlos Guitián, Manrique Burgos, Dani Nolasco, Eonor Minetti, Arnaldo Altamirano y Gonzalo Guaymás coincidieron en agradecer la predisposición de los legisladores presentes para trabajar sin banderías políticas, al tiempo que repudiaron de forma unánime la ausencia de los representantes de La Libertad Avanza.

Los legisladores provinciales expusieron la crítica realidad del interior: desde el estado “destrozado” de las rutas 40, 51 y 9/34 que frena el turismo y la producción, hasta el cierre de programas de PAMI, ANSES y obras de ENHOSA y RENABAP que dejan a los pueblos sin agua ni cloacas. Advirtieron que en el “interior profundo” la vida es imposible sin un Estado presente y concluyeron que la inasistencia de los legisladores nacionales de LLA demuestra una preocupante falta de voluntad para dialogar y solucionar los problemas urgentes de los salteños.

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