Salta y el Banco Mundial avanzan en un proyecto para pavimentar 91 kilómetros de la RN 51 hacia el Paso de Sico

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, mantuvo este mediodía una reunión de trabajo con la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Argentina, Viviana Alva Hart, y el gerente del Cono Sur del BID, Morgan Doyle, para avanzar en el Programa de Infraestructura Logística para la Integración Regional de Salta, que contempla un financiamiento de hasta USD 100 millones y se centra en el fortalecimiento del Corredor Bioceánico del Eje de Capricornio.

El Programa de Infraestructura Logística para la Integración Regional de Salta; Corredor Bioceánico (AR-L1418) es una iniciativa estratégica cuyo proyecto principal consiste en la pavimentación de 91 kilómetros de la Ruta Nacional 51, desde Campo Amarillo hasta el Paso Internacional de Sico, en el departamento salteño de Los Andes.

Este corredor es fundamental para el desarrollo minero de la provincia y para fortalecer la integración comercial entre Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

El Programa de Infraestructura Logística

La infraestructura vial prevista contempla la pavimentación de dos tramos críticos de la RN 51 que actualmente cuentan con calzada mejorada no pavimentada; el tramo IV, Campo Amarillo–Salar del Rincón (53 km), y el tramo V, Salar del Rincón–Paso de Sico (38 km).

El programa también incluye un componente de modernización y fiscalización de la actividad productiva de la región. En este sentido, se prevé la creación de un centro para el control de cargas y de la actividad minera, que tendrá entre sus funciones el control de rentas y la recolección de datos, la supervisión de cargas para optimizar el transporte logístico y la implementación de sistemas de conectividad en zonas remotas.

El objetivo final del Gobierno provincial es consolidar el Corredor Bioceánico mediante inversiones complementarias del Banco Mundial, Fonplata y el BID.

Sec. Prensa Salta

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