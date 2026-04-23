Nación confirma un nuevo envío de vacunas a las provincias

El Ministerio de Salud de la Nación dará inicio a un nuevo envío de vacunas a las provincias a fin de regularizar las entregas previstas para el segundo trimestre de 2026. El nuevo cronograma de entregas fue acordado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el objetivo de garantizar el abastecimiento de estos insumos estratégicos en todo el territorio nacional e informado a los ministros de salud jurisdiccionales durante la última reunión del Consejo Federal de Salud.

Ante las complejidades del contexto geopolítico actual, la cartera sanitaria nacional y la OPS trabajaron de manera conjunta para mitigar el impacto de las demoras del transporte internacional y dar respuesta a las necesidades urgentes del país. En función de las acciones implementadas, el próximo viernes 24 de abril se comenzará el envío de alrededor de 1.200.000 dosis correspondientes a las vacunas de BCG, Hepatitis B, Pentavalente, Triple bacteriana (celular y acelular), Varicela y Meningococo B. En varios casos, los envíos se completarán el 28 de abril, mientras que en otros se realizarán de manera escalonada durante mayo.

Con el objetivo de brindar mayor certidumbre a las provincias y a la ciudadanía, Nación y OPS acordaron sostener un plan de entregas con actualizaciones periódicas sobre fechas estimadas y avance de los envíos.

Cada Jefe del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) estará recibiendo la comunicación oficial de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) con el detalle de fecha de entrega.

*imagen ilustrativa

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