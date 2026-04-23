ANSES: quienes cobran hoy jueves
23/04/2026
Hoy jueves 23 de abril finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento. En tanto, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 9.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 9.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.
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