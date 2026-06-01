Durante el fin de semana sancionaron a más de 100 conductores alcoholizados

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana, realizó controles en puestos fijos y móviles preventivos instalados en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

Detectaron 898 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Además, realizaron 6.697 test de alcoholemia; en este contexto, 105 conductores dieron positivo y fueron infraccionados.

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