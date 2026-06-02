Salta impulsa nuevas capacitaciones gratuitas para fortalecer el turismo y las habilidades tecnológicas

El gobierno de Salta puso a disposición dos nuevas capacitaciones gratuitas.

Formación tecnológica 100% gratuita orientada a la inserción laboral en el sector IT

La propuesta incluye dos trayectos formativos: “Desarrollo SAP ABAP + Inglés para IT” e “Infraestructura y Soporte Tecnológico + Inglés para IT”, ambos con modalidad online, clases en vivo y prácticas guiadas. Los cursos tendrán una duración de nueve semanas full-time, con una carga horaria de ocho horas diarias y un proyecto integrador aplicado a desafíos reales del sector tecnológico.

La capacitación está destinada a personas mayores de 18 años que residan en la provincia de Salta, hayan iniciado estudios universitarios o terciarios y aprueben un test de admisión. Inscripciones: https://info.mindhubweb.com/salta-versi%C3%B3n-1a

Turismo: nuevos cursos gratuitos durante todo el mes de junio

La oferta de este mes abarca diversas temáticas estratégicas distribuidas en el siguiente cronograma:

5 de junio: Primeros auxilios y uso del DEA (Presencial en Vaqueros).

6 de junio: Trabajo en equipo y comunicación gastronómica (Presencial en Salta Capital, en el marco de la Semana Gastronómica).

9 de junio: Gastronomía con identidad (Virtual, en el marco de la Semana Gastronómica).

10 de junio: Acercándonos al Km0 (Virtual, en el marco de la Semana Gastronómica).

11 de junio: El accionar de las heroínas salteñas en la guerra de la independencia (Presencial en Salta Capital).

11 y 12 de junio: Primeros auxilios y uso del DEA (Presencial en Tartagal).

19 de junio: Toma de decisiones en entornos complejos (Virtual).

19 de junio: Sensibilización en Turismo de Reuniones (Presencial en Chicoana).

25 de junio: Primeros auxilios y uso del DEA (Presencial en San Carlos).

25 de junio: Diseño de experiencias turísticas memorables (Presencial en Cafayate).

26 de junio: Primeros auxilios y uso del DEA (Presencial en Animaná).

26 de junio: Diseño de experiencias turísticas memorables (Presencial en San Carlos).

29 de junio: Sensibilización turística comunitaria (Presencial en Campo Santo).

Inscripciones abiertas: www.turismotecapacita.com

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