Ofrecerán cursos iniciales de inglés, portugués, francés y coreano, destinados a vecinos y vecinas de Salta

La Municipalidad de Salta y el Centro de Lenguas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) presentaron el programa “Verano Multilingüe: Aprendé, Conectá, Crecé”, una propuesta educativa conjunta orientada a ampliar el acceso a la formación en idiomas estratégicos para la comunidad de la ciudad.

La iniciativa ofrecerá cursos iniciales de inglés, portugués, francés y coreano, destinados a vecinos y vecinas de Salta, con especial foco en jóvenes y adultos que deseen iniciarse en el aprendizaje de lenguas extranjeras con una mirada práctica, cultural y laboral.

La propuesta es impulsada por el Centro de Lenguas de la UNSa, reconocido por su compromiso con la formación multilingüe, intercultural e inclusiva, y cuenta con el acompañamiento y financiamiento de la Municipalidad de Salta, que reafirma de este modo su apuesta por la educación y la cultura como herramientas de desarrollo social.

La puesta en marcha del programa se formalizó mediante la firma de un convenio de cooperación y articulación institucional entre la Universidad Nacional de Salta y la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

Los cursos tendrán una duración de tres meses, con inicio previsto para la segunda semana de febrero de 2026 y finalización a comienzos de mayo. Están destinados a personas sin conocimientos previos y se dictarán en modalidad virtual sincrónica, complementada con un encuentro presencial mensual de consulta y práctica en espacios municipales.

Cada curso abordará contenidos orientados a la comunicación básica, el uso del idioma en situaciones cotidianas y laborales, e incorporará elementos culturales propios de cada lengua, con especial énfasis en contextos turísticos y comerciales.

El programa está dirigido a:

Vecinos y vecinas de la ciudad de Salta

Trabajadores del sector turístico, gastronómico y comercial

Emprendedores y profesionales

Estudiantes y personas interesadas en iniciarse en el aprendizaje de idiomas

Se prevé la participación de más de 800 personas en esta primera edición, lo que permitirá democratizar el acceso al aprendizaje de lenguas extranjeras, fortalecer el perfil cultural y turístico de la ciudad y generar oportunidades laborales para docentes del Centro de Lenguas de la UNSa.

“Verano Multilingüe” se inscribe en una línea de trabajo que promueve la cooperación entre el Estado y la Universidad pública, el fortalecimiento del vínculo con la comunidad y la proyección territorial de la extensión universitaria. La experiencia se proyecta como programa piloto, con posibilidad de nuevas ediciones a lo largo de 2026.

La certificación será otorgada por el Centro de Lenguas de la Universidad Nacional de Salta, con aval académico y carga horaria correspondiente.

Las inscripciones se realizarán durante el mes de enero, a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Salta.

