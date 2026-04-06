Ofrecen 10 millones de pesos como recompensa para dar con el paradero de un prófugo acusado de homicidio

El Gobierno de Salta ofrece una recompensa de $10.000.000 para aquellas personas que aporten información relevante y verificable que permita dar con el paradero de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La medida fue establecida mediante el Decreto N° 178, luego de que se registrara la fuga del detenido el pasado sábado 4 de abril desde la Alcaidía, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su ubicación.

Peloc se encontraba detenido en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. El hecho generó una fuerte conmoción social y un estado de preocupación en la comunidad.

Las personas que cuenten con información podrán aportarla ante los fiscales o la autoridad judicial interviniente, de manera personal o a través de terceros. Se garantiza la reserva de identidad.

Asimismo, se estableció que no podrán acceder a la recompensa funcionarios públicos ni personas que pertenezcan o hayan pertenecido a fuerzas de seguridad o a organismos de inteligencia del Estado

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