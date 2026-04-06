A prisión por vender un terreno que no lo pertenecía

Jorge Matías González Güemes admitió su participación en una maniobra fraudulenta y recibió una pena unificada de 12 años y seis meses de prisión efectiva por contar con antecedentes. El hecho se enmarca en la venta de un bien ajeno, tipificada como estelionato en el Código Penal.

La jueza Gabriela Romero Nayar homologó el acuerdo alcanzado por las partes y condenó al imputado a la pena de tres meses de prisión. En virtud de que registraba condenas previas, se dispuso la unificación de penas, fijándose una pena única de doce años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

De acuerdo con la investigación, el acusado comercializó, junto a su madre (ya fallecida), un terreno ubicado sobre la Ruta Provincial 68, en la localidad de Talapampa, por la suma de $300.000, conforme surge del boleto de compraventa incorporado a la causa.

Posteriormente, al intentar registrar la transacción ante la Dirección General de Inmuebles, se informó que la vendedora no era titular del dominio del inmueble, lo que impidió su inscripción y permitió advertir la irregularidad.

La Fiscalía acreditó que el imputado participó activamente en la maniobra, interviniendo en las gestiones previas a la concreción de la operación y en la recepción del dinero. En ese contexto, se determinó que actuó mediante maniobras engañosas, induciendo a error al comprador, quien efectuó el pago confiando en la legitimidad de la operación, resultando perjudicado económicamente sin recibir el bien adquirido.

*imagen ilustrativa

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