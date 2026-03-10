Odontólogos y senadores analizaron la sostenibilidad del servicio para afiliados del Instituto de Seguros de Salta

La Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado salteño recibió este martes a las autoridades de las tres entidades que nuclean a los profesionales odontólogos de la provincia. El objetivo del encuentro fue analizar la situación prestacional con el Instituto de Seguros de Salta y buscar mecanismos que garanticen la sostenibilidad del servicio para los afiliados y condiciones dignas para los prestadores.

Los profesionales expusieron la problemática vinculada a los plazos de pago, señalando que los desembolsos que deberían realizarse a 30 días se dilatan actualmente entre 50 y 60 días, pagaderos en dos partes de 50% cada uno.

Paralelamente se indicó que el sector registra una pérdida del poder adquisitivo estimada en un 25% respecto a enero de 2025, debido a que los aranceles aumentaron un 9% en el primer semestre frente a una inflación del 32%.

Agregaron que, desde el inicio de la pandemia, se produjo una reducción en la cobertura prestacional, pasando de cuatro prestaciones autorizadas a solo dos por mes.

Asimismo, se planteó la preocupación por los costos de bioseguridad. Recordaron que, tras la eliminación del “Código Covid” en octubre pasado —el cual cubría insumos de protección indispensables por el contacto estrecho con los pacientes—, los ingresos se vieron afectados, dado que no se les restituyó el ítem para descartables, que antes de la pandemia eran dos y quedó en uno.

Desde el sector odontológico manifestaron que la situación actual derivó en medidas de “quita de colaboración” y subrayaron la necesidad de avanzar hacia un nuevo convenio prestacional, tema que fue planteado también al ministro de salud, Federico Mangione.

En cuanto a la auditoría y el sistema operativo, las entidades denunciaron que el método de comprobación mediante el envío de fotografías por WhatsApp es “engorroso” y compromete en manos del profesional la privacidad de datos sensibles, además de delegar en el profesional tareas administrativas propias de la obra social, por lo que pidieron mejorar el mecanismo, sus filtros y tiempos de vigencia, dado que la autorización por Token, cuando se debe generar uno por cada prestación, deriva en pérdida de tiempo con el paciente en el consultorio.

En cuanto al volumen de atención, las instituciones detallaron una caída en la cantidad de pacientes del IPS. Precisaron que, antes de la pandemia, los afiliados de la obra social representaban el 80% de las consultas, con un promedio de 15 mil fichas mensuales. Actualmente, esa cifra descendió a 12 mil fichas, lo que representa solo el 60% del volumen total de trabajo de los consultorios.

Compromiso legislativo

Al cierre de la reunión, el senador Pailler confirmó que la Comisión convocará al nuevo presidente del IPS, Martín Baccaro, una vez que asuma formalmente sus funciones. El propósito será trasladarle cada una de las inquietudes planteadas por las instituciones y gestionar soluciones conjuntas a la problemática arancelaria y operativa.

