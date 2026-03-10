Catamarca reportó el primer caso de chikungunya en la provincia

El Ministerio de Salud de Catamarca confirmó el primer caso de Chikungunya en la provincia. Se trata de una paciente de sexo femenino, de 40 años de edad, domiciliada en Zona Este de la Capital, que presentó un cuadro compatible con la enfermedad y que actualmente se encuentra clínicamente estable, con evolución favorable.

La paciente no presenta comorbilidades, no registra antecedentes de viaje ni contacto con viajeros, y no cuenta con antecedentes de dengue previo.

En el marco del seguimiento epidemiológico, se identificó un conviviente menor de edad que presentó síntomas compatibles, por lo que se encuentra bajo evaluación y seguimiento por parte del equipo de salud. El resto de los convivientes no presenta síntomas hasta el momento.

A partir de la notificación del caso, el equipo de salud activó los protocolos correspondientes de vigilancia epidemiológica con el objetivo de prevenir nuevos contagios.

En este marco, se realizarán acciones de control focal y bloqueo sanitario en la zona, las cuales se llevarán adelante cuando las condiciones climáticas lo permitan, a fin de garantizar la efectividad de las tareas.

En este sentido, el Ministerio de Salud destaca la importancia de reforzar las medidas de prevención, fundamentales para evitar la proliferación del mosquito:

Eliminar recipientes que acumulen agua en patios, techos y alrededores de las viviendas.

Mantener limpios y desmalezados los espacios exteriores.

Tapar tanques y depósitos de agua.

Cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de animales.

Utilizar repelente y protegerse de las picaduras de mosquitos, especialmente durante el día.

Vestimenta: Usar ropa clara que cubra brazos y piernas, especialmente al aire libre.

Asimismo, se recomienda consultar de inmediato al sistema de salud ante la aparición de fiebre, dolor intenso en las articulaciones u otros síntomas compatibles.

