Adaptó 10 kilos de cocaína dentro de la estructura de una moto y quedó detenido

El procedimiento fue llevado a cabo por los efectivos de la Sección Vial “Caraparí” dependiente del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” (Salta), cuando se encontraban realizando controles en el Puesto de Control Fijo de la Fuerza, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.484.

En el lugar, los gendarmes procedieron a detener la marcha de una motocicleta que circulaba por la Ruta y solicitaron al conductor que descendiera del mismo. En ese momento, los funcionarios notaron irregularidades en la zona de los apoya pies del rodado.

Seguidamente, el guía acompañado de un perro antinarcóticos iniciaron con el pasaje y el perro al olfatear el sector que presentaba anomalías reaccionó exaltadamente, confirmando la existencia de sustancia sospechosa de ilícito.

Los uniformados desmontaron el chasis de la motocicleta, constatándose de la existencia de 10 paquetes envainados, los cuales contenían una sustancia blancuzca.

Tras los resultados positivos para cocaína, que arrojó las pruebas de campo Narcotest, la Fiscalía Federal de Tartagal orientó el decomiso de un total de 10 kilos 994 gramos de la droga, el vehículo, un celular y demás elementos de interés para la causa. El involucrado quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

GNA

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