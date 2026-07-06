Publicación de pliegos para la designación Miguel Nanni y Gustavo Ferraris en la Auditoría de la Provincia de Salta

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 del Reglamento de la Cámara de Senadores de Salta, se ha procedido a la publicación en el día de la fecha, en el Boletín Oficial, de la Resolución de Cámara N° 09/26, que contiene el Acta de la Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados con la propuesta para tratar la designación de los siguientes profesionales: Dr. Miguel Nanni Valero, DNI Nº 25.802.248 y Dr. Gustavo Adolfo Ferraris, DNI Nº 20.399.598, para integrar la Auditoría General de la Provincia.

A tal efecto, la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, funcionará en la Sala de Comisiones del Senado, sita en Calle Caseros 519 piso 3°, Salta Capital, en el horario de 9 a 13 hs, a fin de poner a consideración de la comunidad y recibir las objeciones y/o apoyos por el término de diez días hábiles.

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