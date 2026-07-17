Vientos intensos en la provincia: recomendaciones para cuidarte y prevenir malestares

Por estas horas en nuestra en gran parte de la provincia de Salta se nota la presencia de vientos intensos, como el Zonda o el viento Norte, el Ministerio de Salud Pública provincial recuerda a la población la importancia de extremar los cuidados para proteger la salud. Estos fenómenos meteorológicos provocan cambios bruscos de temperatura, baja humedad y circulación de polvo en suspensión, condiciones que pueden ocasionar deshidratación, irritación de las vías respiratorias, cefaleas y malestar general.

Entre los principales efectos que pueden producir estos vientos se encuentran la pérdida de líquidos por el aumento de la evaporación corporal, sequedad en la piel y los labios, irritación de ojos y vías respiratorias, congestión nasal, tos, estornudos y dificultad para respirar, especialmente en personas con enfermedades respiratorias como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). También pueden presentarse dolor de cabeza, fatiga, mareos y sensación de decaimiento.

Además, el viento Zonda puede generar alteraciones en el estado de ánimo y el comportamiento, como irritabilidad, impulsividad, ansiedad y dificultades para concentrarse. En personas con determinadas patologías neurológicas o psiquiátricas, como epilepsia o esquizofrenia, estas condiciones pueden favorecer la exacerbación de los síntomas.

Algunas recomendaciones para prevenir complicaciones

Mantener una adecuada hidratación durante todo el día, bebiendo agua en forma frecuente, aunque no se tenga sed.

Consumir comidas livianas e incorporar frutas y verduras frescas.

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas e infusiones muy calientes.

Permanecer, en la medida de lo posible, en ambientes frescos, ventilados y protegidos del polvo.

Utilizar ropa liviana y de colores claros.

Proteger los ojos y las vías respiratorias si es necesario permanecer al aire libre.

Evitar la actividad física intensa durante los momentos de mayor temperatura o cuando las condiciones meteorológicas sean adversas.

Mantener una adecuada ventilación de los ambientes y evitar la permanencia prolongada en espacios cerrados.

Extremar los cuidados en lactantes, niños pequeños, personas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

En el caso de los bebés alimentados con leche materna, favorecer una mayor frecuencia de las tomas para asegurar una correcta hidratación.

También se recomienda garantizar que los animales domésticos dispongan de agua fresca y suficiente durante toda la jornada.

Cuándo consultar

Durante la presencia de vientos intensos, las personas pueden presentar síntomas como dolor de cabeza, sed intensa, fatiga, náuseas, vómitos, calambres musculares, somnolencia, alteraciones en la respiración o, en casos más severos, convulsiones y pérdida del conocimiento.

Ante cualquiera de estos signos, se recomienda concurrir al centro de salud más cercano o comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 para recibir asistencia.

Sec. Prensa Salta

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