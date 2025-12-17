Nuevo convenio con el Círculo Médico de Salta garantiza la atención médica a los afiliados del IPS

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), formalizaron la firma de un nuevo convenio prestacional con el Círculo Médico de Salta. El acuerdo tiene como objetivo principal garantizar a los afiliados el acceso oportuno a servicios de calidad, eficientes y seguros.

Este acuerdo establece un marco de trabajo conjunto por un plazo de tres años, basado en la transparencia, la buena fe y la eficiencia en el gasto, con novedades y ratificaciones.

El acto contó con la presencia del jefe de Gabinete, Sergio Camacho; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el interventor del IPS, Emilio Savoy; y la presidente del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco. También refrendó el acuerdo el Síndico General de la Provincia, Federico Javier Mateo.

Principales puntos:

Modernización y acceso: La acreditación de los afiliados se realizará mediante credencial digital y Token Virtual, agilizando la validación de consultas y prácticas. El "Token Manual" solo se permitirá transitoriamente hasta marzo de 2026, fecha a partir de la cual deberá estar totalmente digitalizado o respaldado obligatoriamente por receta. Se mantiene el derecho a la libre elección del profesional dentro del padrón de prestadores.

La acreditación de los afiliados se realizará mediante credencial digital y Token Virtual, agilizando la validación de consultas y prácticas. El "Token Manual" solo se permitirá transitoriamente hasta marzo de 2026, fecha a partir de la cual deberá estar totalmente digitalizado o respaldado obligatoriamente por receta. Se mantiene el derecho a la libre elección del profesional dentro del padrón de prestadores. Uso de genéricos: Se establece la obligatoriedad de prescribir medicamentos por su Denominación Común Internacional (nombre genérico), prohibiéndose terminantemente la prescripción por marcas comerciales para proteger la economía del afiliado y la obra social.

Se establece la obligatoriedad de prescribir medicamentos por su Denominación Común Internacional (nombre genérico), prohibiéndose terminantemente la prescripción por marcas comerciales para proteger la economía del afiliado y la obra social. Control y transparencia: Se implementan estrictos mecanismos de auditoría compartida y plazos definidos para la facturación y pagos. Asimismo, se detallan sanciones severas, que incluyen la exclusión del padrón, para conductas fraudulentas como el cobro indebido o la facturación de prestaciones inexistentes.

Se implementan estrictos mecanismos de auditoría compartida y plazos definidos para la facturación y pagos. Asimismo, se detallan sanciones severas, que incluyen la exclusión del padrón, para conductas fraudulentas como el cobro indebido o la facturación de prestaciones inexistentes. Aranceles claros: Se ratifica que ningún prestador directo podrá percibir sumas superiores a las establecidas en el nomenclador del IPS, protegiendo al afiliado de cobros indebidos (plus médico).

Se ratifica que ningún prestador directo podrá percibir sumas superiores a las establecidas en el nomenclador del IPS, protegiendo al afiliado de cobros indebidos (plus médico). Calidad prestacional y nuevos padrones: El convenio reestructura la oferta médica en dos padrones (A y B) para incentivar la formación continua. Para acceder al Padrón B (arancel diferenciado), los profesionales deberán acreditar 5 años de antigüedad ininterrumpida y contar con la especialidad certificada por el Colegio de Médicos. Asimismo, se garantizan dos periodos anuales de apertura para la incorporación de nuevos prestadores, fomentando la renovación y el acceso al trabajo médico.

Más sobre: Salta.



