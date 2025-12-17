Desde el próximo lunes 22 entra en vigencia la nueva tarifa para taxis y remises

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT), dispuso autorizar la readecuación tarifaria de los servicios de taxis y remises de la ciudad de Salta.

La readecuación fue solicitada por los sectores del transporte impropio debido al contexto económico actual.

La nueva tarifa, que registra un incremento del 20%, entrará en vigencia a partir de las 00 del lunes 22 de diciembre.

Con los cambios establecidos, la tarifa de taxis será la siguiente:

Diurna Bajada de bandera: $980 Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $98

Nocturna Bajada de bandera: $1.176 Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $118



En cuanto al servicio de remises la nueva tarifa será:

Diurna Bajada de bandera: $983 Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $99

Nocturna Bajada de bandera: $1.179 Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $119



Todos los vehículos afectados a la prestación del servicio de transporte impropio deberán exhibir en el respaldo trasero del asiento del conductor el nuevo cuadro tarifario autorizado por la AMT.

Cabe resaltar que los taxistas y remiseros tendrán hasta el 22 de enero del 2026 para realizar los cambios en los relojes del servicio impropio. También podrán ofrecer promociones de viajes por debajo de la tarifa actual aprobada.

Más sobre: Salta.



