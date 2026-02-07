Neofénix SRL debe devolver los equipos de neonatología para ser restituidos al Hospital Público Materno Infantil de Salta

Por requerimiento de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó intimar a los socios de la firma Neofenix S.R.L. para que, en el plazo de cinco días hábiles, pongan a disposición del Tribunal seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil, con el fin de que sean restituidos.

En cumplimiento de esa orden judicial, personal de la Unidad de Investigación UDEC–CIF se presentó este viernes en la sede de Neofenix y efectuó la correspondiente notificación.

Cabe recordar que, durante el registro realizado el jueves 5 de febrero en el segundo piso de la clínica privada ubicada en calle Alvarado 858, los investigadores constataron la presencia de los seis equipos médicos en ese lugar. Ante esta situación, y a fin de no interrumpir tratamientos ni poner en riesgo la vida o la salud de los pacientes, la fiscal Salinas Odorisio y la jueza de Garantías dispusieron la designación de un depositario judicial.

La intervención de la UDEC se inició a partir de una denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado, por la presunta sustracción de equipos médicos pertenecientes al nosocomio, así como de otros dispositivos que habían sido entregados al hospital bajo la figura de comodato.

En el marco de la investigación, se determinó que un médico de planta del Hospital Público Materno Infantil, que se desempeña en el área de Gestión de Neonatología, es socio fundador de la sociedad Neofenix S.R.L.

