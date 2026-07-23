En lo que va el 2026, Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado

Según el último monitoreo satelital presentado por la organización ecologista Greenpeace, la provincia de Salta duplicó la tasa de deforestación durante los primeros seis meses de este año en comparación con el mismo período de 2025, alcanzando la destrucción de 11.960 hectáreas de bosques nativos.

El relevamiento ubica a la provincia en el centro de un escenario crítico en el norte argentino, donde el total de áreas desmontadas entre enero y junio sumó 40.862 hectáreas (una superficie equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires), entre Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Ante este panorama, la entidad ecologista renovó su pedido para penalizar penalmente la destrucción de estos ecosistemas.

Desde Greenpeace señalaron directamente a la gestión local por la posibilidad de nuevos desmontes y los pasivos ambientales sin resolver. “Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado. Por si fuera poco, el gobierno de Sáenz está por autorizar más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de la organización.

El análisis comparativo de imágenes satelitales detalló el impacto de la deforestación en la región durante el primer semestre de 2026:

Santiago del Estero: 20.727 hectáreas arrasadas.

20.727 hectáreas arrasadas. Salta: 11.960 hectáreas arrasadas.

11.960 hectáreas arrasadas. Formosa: 4.375 hectáreas arrasadas.

4.375 hectáreas arrasadas. Chaco: 3.800 hectáreas arrasadas.

El sistema de multas no frena a las topadoras

El informe advierte que el marco sancionatorio vigente carece de efecto disuasorio. “Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas”, explicó Giardini.

Asimismo, el vocero denunció: “Hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego”.

Argentina mantiene elevados índices de deforestación a pesar de haber firmado, en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021, un compromiso vinculante de Deforestación Cero para el año 2030.

Las consecuencias de no frenar esta tendencia impactan de forma directa en la realidad socioambiental de la región. “La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, concluyó el representante de Greenpeace.

Para canalizar el rechazo a estas autorizaciones y desmontes, la organización convocó a toda la ciudadanía salteña y del país a sumar su firma y reclamar por la protección de los bosques en greenpeace.org.ar

Más sobre: Salta.



