Misión oficial a China: la Municipalidad de Salta apunta a fortalecer la cooperación y generar nuevas inversiones

La Municipalidad de la ciudad de Salta avanza en una agenda estratégica de cooperación internacional, orientada a promover inversiones que impulsen el desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad. En ese marco, el intendente Emiliano Durand viajará la semana próxima a la Región Autónoma del Xizang junto a su par de Cerrillos, Enrique Borelli.

Durante la visita se firmará un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Salta y la Municipalidad de Shigatse, con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales y abrir nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos para ambas regiones.

"Lo que nos interesa es que vengan, inviertan, pero también generen trabajo. Que el beneficio de la minería quede acá", detalló Durand.

La agenda incluirá reuniones con empresarios y autoridades chinas, además de la participación en un foro de inversiones que tendrá como ejes la minería, la protección ambiental, las energías limpias y otras industrias vinculadas al desarrollo sostenible. Entre las empresas que ya confirmaron su participación se encuentra Xizang Zhufeng Resources Co., Ltd., mientras continúa la incorporación de otras firmas nacionales e internacionales.

Asimismo, está prevista la firma de un Acuerdo de Intención de Hermanamiento entre la Región Autónoma del Xizang y la Provincia de Salta, además de un acuerdo similar entre las ciudades de Shigatse y Salta, con el propósito de consolidar una agenda de cooperación a largo plazo en materia económica, institucional y de intercambio.

Es importante destacar que la participación de la delegación argentina no representará ningún costo para la Municipalidad de Salta, ya que los pasajes, el alojamiento y los viáticos serán financiados en su totalidad por el gobierno de China.

*imagen ilustrativa

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