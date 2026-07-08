Quince años de condena para una padre que abusó de su hija menor durante la pandemia y la intimidó para silenciarla

Un padre de 54 años fue condenado a quince años de prisión por resultar penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente en carácter de continuado, en perjuicio de su hija menor de edad. El juez Martín Pérez lo declaró reincidente por segunda vez, lo privó de su responsabilidad parental respecto de la víctima y ordenó que permanezca alojado en la Unidad Carcelaria 1, Penal de Villa La Rosas - Salta Capital.

También hizo lugar a la demanda civil instaurada y condenó al imputado a pagar una suma de dinero en efectivo en concepto de indemnización y reparación integral del daño psíquico y moral causado a la víctima.

Según consta en la acusación, el imputado sometió sexualmente a su hija desde los 11 hasta los 13 años de edad y la intimidó para silenciarla. Los abusos habrían comenzado en 2020, cuando se decretó la cuarentena por el Covid 19. En ese momento el acusado se encontraba conviviendo con la menor y su expareja, cumpliendo un arresto domiciliario en el marco de una condena del fuero federal. La acusación sostiene que las agresiones ocurrían cuando la madre de la niña no se encontraba presente. Para obligar a su hija a guardar silencio, el imputado le decía que si hablaba iba a matar a su mamá o le iba a hacer lo mismo a una sobrinita.

En noviembre de 2022, la víctima le contó a su maestra que estaba muy asustada porque su papá –que se encontraba detenido en el penal por otra causa por drogas- la había llamado para decirle que iba a salir para visitarla en Navidad. La docente le preguntó por qué tenía miedo y entonces su alumna reveló los abusos a los que la había sometido el acusado.

Inmediatamente se informó a la madre de la menor lo sucedido y radicó la denuncia.

Justicia Salta

Más sobre: Judiciales.



