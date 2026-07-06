Salta: con descuentos y ofertas, una nueva edición de "El Mercado en tu Barrio" busca aliviar el impacto de la pérdida del poder adquisitivo

La Municipalidad de Salta realizará una nueva edición de “El Mercado en tu barrio”, este miércoles 8, de 10 a 16 hs, en las canchas ubicadas en la intersección de avenida Delgadillo y calle 7 de Noviembre, en barrio La Angostura, zona este de la ciudad.

La iniciativa busca acercar productos de primera necesidad a precios promocionales, fortaleciendo la economía familiar y facilitando el acceso a alimentos frescos y de calidad, ante el constante aumento del costo de vida.

Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir frutas, verduras, cortes de carne, pollo, pescado, lácteos, panificados, artículos de limpieza y otros productos esenciales. Además, habrá importantes descuentos en distintos productos.

El secretario de Gobierno municipal, Nicolás Martorell, destacó: "Es una gran oportunidad para que todos puedan conseguir ofertas de carne, pollo y pescado, con descuentos de hasta el 50%. También habrá productores de frutas y verduras con precios muy convenientes, beneficiando tanto a las familias como a quienes comercializan sus productos".

Además de la feria, de 10 a 13 hs se brindarán distintos servicios municipales. El Móvil de Licencia de Conducir permitirá realizar trámites de renovación y emisión de licencias; el Móvil del Registro Civil otorgará 70 turnos por orden de llegada para la realización de distintos trámites de identificación.

También estará presente el equipo de Bienestar Animal, que ofrecerá vacunación antirrábica, desparasitación y entregará turnos para castraciones.

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