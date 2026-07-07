La UCASAL y el Ministerio de Justicia de la Nación firman un convenio para impulsar la formación y la cooperación institucional

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y el rector de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), Federico Colombo Speroni, firmaron un convenio de colaboración en el marco de la visita del Ministro de Justicia a la Provincia de Salta.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para el desarrollo de actividades académicas, capacitaciones e intercambio de información y busca establecer un espacio de trabajo conjunto y coordinado entre ambas instituciones.

El convenio contempla la implementación de proyectos, propuestas académicas, capacitaciones, prácticas preprofesionales, investigación, estudios y el intercambio de información entre ambos organismos, en función de las competencias que le corresponden a cada parte. Para instrumentar estas acciones, las partes podrán suscribir Actas Complementarias o Convenios Específicos, en los que se detallarán los objetivos, los planes de trabajo y los recursos necesarios para cada iniciativa.

El acuerdo se enmarca en la política del Ministerio de Justicia de fortalecer los vínculos institucionales con la comunidad académica de todo el país, en línea con la agenda de trabajo que el ministro Juan Bautista Mahiques viene desarrollando junto a distintas jurisdicciones para robustecer la institucionalidad y dar un servicio de Justicia moderno, eficaz y cercano. En ese sentido, la cartera continúa impulsando convenios de cooperación con universidades y organismos judiciales de las provincias, orientados a ampliar las capacidades de formación, investigación y acceso a la justicia en todo el territorio nacional.

Asimismo, se creará una Unidad de Coordinación integrada por un representante del Ministerio y un representante de la Universidad, encargada de articular el desarrollo de las actividades previstas en el marco del acuerdo.

El convenio no implica erogación presupuestaria para ninguna de las partes y tendrá una vigencia de dos años, prorrogable de forma automática por períodos iguales. Con este acuerdo, el Ministerio de Justicia continúa fortaleciendo los vínculos institucionales con las universidades del país, en el marco de su política de federalización de la gestión de justicia.

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