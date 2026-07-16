Ante la llegada de turistas, Vialidad Nacional realizó trabajos de mantenimiento sobre las Rutas 40 y 68 en Salta

El organismo nacional intensificó las tareas en algunos sectores en donde el tránsito se incrementará debido a la afluencia de turistas por las vacaciones de invierno. Solicitan circular con precaución.

Las tareas de mantenimiento y acondicionamiento se realizaron sobre las rutas nacionales 40 y 68, en donde se encararon trabajos que fueron desde desmalezamiento hasta bacheos, a lo que se sumaron perfilados en los sectores de ripio y relleno de erosiones.

Uno de los sectores intervenidos fue el de la RN 40 entre Cachi y Payogasta, donde los trabajadores viales se concentraron en bacheo, mientras que en sector de ripio entre Cachi y Seclantás, las máquinas trabajaron el perfilado de la calzada.

En esta misma ruta, pero cercano a Angastaco, continuaron con las tareas de relleno en el sector de la Quebrada de Las Flechas, en donde las tormentas de verano afectaron la calzada, demandando la necesidad de construir un desvío para repararla.

Sobre la RN 68 se realizaron tareas similares, en lo que a bacheo se refiere, a lo que se sumaron tareas de desmalezado y perfilado y limpieza de banquinas.

Los trabajos continuarán durante los próximos días por lo que se solicita a los usuarios circular con precaución y atender las señales de los banderilleros.

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