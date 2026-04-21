Pagos de la ANSES para hoy martes
21/04/2026
Hoy martes 21 de abril continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 7.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 7.
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