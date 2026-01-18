Los domingos: control de tránsito para aliviar la congestión vehicular de retorno en el tramo Vaqueros - Salta

La Municipalidad de Salta, junto a los municipios de La Caldera y Vaqueros y la Policía de Seguridad Vial de la Provincia, implementarán un dispositivo especial de ordenamiento y control del tránsito con el objetivo de aliviar la congestión vehicular que se registra principalmente los domingos en el ingreso a la ciudad, en el tramo Vaqueros–Salta.

La medida fue acordada durante una reunión interinstitucional realizada en la costanera de Vaqueros, de la que participaron autoridades municipales, fuerzas de seguridad, representantes de SAETA, concejales, vecinos y emprendedores turísticos de la zona.

El dispositivo se pondrá en marcha los domingos, días en los que se registra un alto flujo vehicular, especialmente en jornadas de buen clima. Se instalarán postas de control y ordenamiento en puntos estratégicos como los semáforos de Vaqueros, el puente de acceso, la rotonda del Quirquincho y sectores críticos donde el tránsito suele ralentizarse durante el regreso a la capital.

Como parte del plan, se habilitará una vía alternativa paralela a la ruta, en sentido Norte – Sur, lo que permitirá descomprimir el tránsito luego del puente de Vaqueros. Además, se trabajará en el ordenamiento de los cruces peatonales tanto en el trayecto urbano como en la zona de la costanera, priorizando la seguridad de peatones y conductores.

Desde el municipio capital se destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para dar respuestas concretas a una problemática que afecta a miles de vecinos y visitantes cada fin de semana. El operativo tendrá continuidad y contará con relevamientos y patrullajes permanentes para prevenir colapsos en horas pico.

