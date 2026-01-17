Récord de exportaciones mineras impulsadas por el máximo histórico del oro y la expansión del litio

Según informó el gobierno nacional, durante el período enero-diciembre, las exportaciones mineras totalizaron USD 6.037 millones, representando el valor más alto de la historia del sector en Argentina. Asimismo, en relación con el año anterior, se registró un incremento de 29,2%.

En el acumulado de los últimos 12 meses, las exportaciones de minerales metalíferos alcanzaron USD 4.948 millones, lo que representa el 82% del total del sector. Dentro de esta categoría, se destacó el oro, que aportó exportaciones por USD 4.078 millones, marcando un récord histórico.

Por su parte, el litio alcanzó los USD 905 millones, también un máximo histórico, y explicó el 15% del total. Este valor es resultado del inicio de producción de cuatro proyectos de litio entre 2024 y 2025, lo que elevó a siete el número de minas de litio en producción en el país. En tanto, los minerales restantes totalizaron USD 184 millones, equivalente al 3%.

La combinación de precios internacionales favorables, la entrada en producción de nuevos proyectos y la consolidación de operaciones existentes está permitiendo ampliar la base exportadora del sector. Con este panorama, y las inversiones incentivadas por el RIGI, se proyecta un crecimiento exponencial de la balanza comercial minera.

