Hito histórico para el sector tabacalero jujeño, por primera vez todo el tabaco trazable se acopia en la cooperativa

El pasado 9 de enero, la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy vivió una jornada histórica con el inicio formal del acopio de la campaña 2025 - 2026, en un acto que reunió a decenas de productores, trabajadores, autoridades provinciales y representantes de las principales firmas compradoras del mercado nacional e internacional. Por primera vez desde su creación, la totalidad del tabaco jujeño trazable será acopiado y procesado en las instalaciones de la Cooperativa, consolidando un salto cualitativo en términos técnicos, comerciales e institucionales para el sector.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles, autoridades de Alliance One, Massalin Particulares, representantes de la Corporación Nacional de Tabaco de China, de Premium Tobacco International, dirigentes del sector, intendentes, legisladores provinciales y la comunidad tabacalera en su conjunto.

El acto se inició con las palabras del presidente de la Cooperativa, Hugo Mancini, quien agradeció la masiva concurrencia y remarcó que, si bien el acopio comenzó el día lunes, “hoy era el momento de reunirnos como familia tabacalera para dar inicio formal a una campaña que tiene un significado muy especial para todos”.

Posteriormente tomó la palabra el vicepresidente de la Cooperativa, Agustín Carrera, quien destacó el carácter histórico del momento: “Es un día muy importante porque se cumple un sueño largamente anhelado. Mi abuelo decía que todo el tabaco debería comprarse en la Cooperativa, y hoy eso empieza a hacerse realidad. Estas instalaciones son de las mejores del país y están muy bien rankeadas a nivel sudamericano. Que todo el tabaco jujeño se acopie acá es un logro histórico”.

Carrera señaló además que las expectativas de volumen son similares a las de la campaña anterior, con posibilidades de crecimiento, y subrayó el valor estratégico de la trazabilidad del tabaco jujeño, que en muchos casos permite identificar el producto hasta el lote de origen. “El 90% del tabaco Virginia se exporta, y contar con un sistema integral, desde el productor hasta el proceso final, cumpliendo normas internacionales, nos da una ventaja competitiva enorme”, afirmó. En un mensaje cercano a los productores, agregó: “Soy productor de tercera generación y sé que el contexto actual es difícil, pero tenemos que seguir trabajando unidos para bajar costos, ser más eficientes y encontrar soluciones”.

Tras el mensaje, el cura párroco de Perico realizó una bendición sobre los presentes y las instalaciones, aportando el marco tradicional y simbólico que caracteriza a estos encuentros.

El cierre estuvo a cargo del ministro Juan Carlos Abud Robles, quien destacó la trascendencia del momento para la provincia. “Después de muchos años, hoy prácticamente todo el tabaco de Jujuy -el de la Cooperativa, el de Massalin Particulares y el de Alliance One- se va a acopiar y procesar aquí. Es un dato muy importante para Jujuy y creemos que esta campaña puede ser positiva, con mejoras respecto al año anterior”.

El ministro llamó además a fortalecer la unidad del sector, remarcando la necesidad de trabajar de manera articulada entre productores, cooperativa, Cámara del Tabaco y Gobierno provincial. Al finalizar sus palabras, los presentes procedieron a realizar el corte de cintas y dar por iniciada oficialmente la Campaña de Acopio 2026.

Entre las presencias destacadas se encontraban el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini; el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González; la diputada provincial Patricia Ríos; la senadora nacional (MC) Silvia Giacoppo, autoridades de Alliance One y Massalin Particulares , que en esta campaña concentran su acopio en la Cooperativa; representantes de la Corporación de Tabaco de China, de Premium Tobacco International e integrantes del Consejo de Administración y personal de la entidad.

Más sobre: Agropecuario.



