La venta de insumos para la construcción registró una suba del 3,26% mensual desestacionalizada en diciembre

En diciembre el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una recuperación de 3,26% mensual desestacionalizada, al tiempo que se ubicó 3,2% por encima de diciembre de 2024.

De esta manera, los despachos de materiales fueron 5,8% mayores a los de 2024.

"En Construya creemos que el año que se inicia puede ser mejor que el complejo 2025, en la medida que el horizonte de planeamiento siga despejándose y se observe una importante caída de la tasa de interés y un resurgimiento de la oferta de crédito para capital de trabajo y para inversión. Asimismo, el dinamismo del mercado inmobiliario también será importante para poner en marcha nuevos proyectos de construcción”, explicaron desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Integran la asociación: ALUAR - División Elaborados, Grupo Dema, LaterCer S.A. - Cerámica Quilmes S.A, PLAVICON, entre otras.

Acerca de Construya

Es una asociación civil que tiene como objetivo fomentar la construcción y la cultura de la calidad en dicha industria en nuestro país, y agrupa a las empresas nacionales más importantes en la producción y comercialización de materiales. Fue creada en 2002 y se ha convertido en un referente del sector.

