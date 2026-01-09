Inician los pagos de enero de la ANSES, quienes cobran hoy
09/01/2026 - Actualizado: 08/01/2026
Hoy viernes 9 de enero inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 0 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 0.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero.
