Tartagal: megaoperativo policial para desarticular una banda dedicada al robo de madera

La Policía de Salta detuvo a 7 hombres mayores de edad desarticulando así una banda delictiva que era investigada por robos de madera en fincas de Tartagal.

Más de 240 policías de distintas áreas realizaron 13 allanamientos en la ciudad de Tartagal y en zona rural sobre ruta provincial 86 hasta Tonono, con un amplio despliegue de recursos operativos.

Además se secuestraron 2 camiones, 2 camionetas, 5 tractores, 5 acoplados, 5 motos, motosierras, armas de fuego, dinero en efectivo y en moneda extranjera, entre otros elementos de interés para la causa. Se registró la clausura de dos aserraderos con la cooperación del municipio de Tartagal.

Trabajaron en territorio policías de Investigaciones, Infantería, GOPAR, Rural y Ambiental, de la jurisdicción con el refuerzo de personal policial de Capital. El amplio operativo fue supervisado por el jefe de Policía, Diego Bustos, y el fiscal Penal local, Rafael Medina, junto al director General de Investigaciones, Oscar Chocobar, y el director del Distrito de Prevención 4, Juan Contreras.

Intervino la Fiscalía Penal de Tartagal y el Juzgado de Garantías en feria.

Policía Salta

Más sobre: Policial.



