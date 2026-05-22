ARCA prorrogó vencimientos de Ganancias, Bienes Personales e impuesto cedular

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la prórroga de presentación para el pago de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025.

La decisión responde a los pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas que solicitaron más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas.

La medida extiende excepcionalmente el vencimiento hasta el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, tanto para contribuyentes del régimen general como para quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Además, las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

Fechas claves de vencimientos para el período fiscal 2025:

Impuesto Vencimiento Ganancias (personas humanas y sucesiones indivisas) 27 de julio de 2026 Bienes Personales (personas humanas y sucesiones indivisas) 27 de julio de 2026 Impuesto Cedular 27 de julio de 2026 Declaraciones juradas informativas 31 de julio de 2026

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