La UNSa junto al Gobierno impulsan la educación financiera temprana en la provincia

En el marco de la Ley Provincial N.º 8378, la Universidad Nacional de Salta participó de una reunión de trabajo con autoridades provinciales para avanzar en la implementación de la educación financiera temprana en toda la provincia.

La reunión fue encabezada, por parte de la Universidad Nacional de Salta, por el rector Mg. Miguel Nina, la vicerrectora Dra. María Rita Martearena y el equipo de gestión; junto a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Esp. Teodelina Zuviría. Participaron además la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta Dra. Cristina Fiore y su equipo de trabajo, y en representación del Ministerio de Economía, el Cr. Víctor Hugo Claros.

El encuentro tuvo como eje la implementación de la Ley Provincial N.º 8378, sancionada en 2023, que establece la incorporación de la educación financiera temprana en el nivel secundario. En este marco, se acordó avanzar en acciones conjuntas que permitan garantizar lo que la normativa dispone en todo el territorio provincial.

Desde 2024, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales viene desarrollando acciones articuladas con el área de Planeamiento Educativo. En esta nueva etapa, se proyecta una capacitación ampliada destinada a docentes del nivel medio, tanto de Capital como del interior, con el objetivo de que puedan integrar saberes y prácticas financieras de manera transversal en la currícula y transmitirlos en el aula, fortaleciendo la formación integral de las y los estudiantes.

Asimismo, se planteó la necesidad de trabajar con equipos directivos de las instituciones educativas a través de una propuesta específica orientada a fortalecer aspectos de gestión, planificación y administración escolar. Esta iniciativa busca brindar herramientas que contribuyan a optimizar el funcionamiento institucional y abordar dificultades vinculadas al manejo administrativo.

Con estas acciones, la Universidad Nacional de Salta reafirma su compromiso con el sistema educativo provincial, promoviendo la articulación interinstitucional y aportando conocimiento académico para el desarrollo integral de la comunidad.

