Modernización Administrativa: comienza la Readecuación de Pensiones No Contributivas

La Resolución ministerial N° 01/2026, publicada ayer en el Boletín Oficial, da inicio al proceso de conversión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC-IL) al régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social (PNC-PS). La medida alcanza a los beneficiarios de Pensión No Contributiva por Invalidad Laboral (PNC IL), otorgadas con anterioridad al 22 de septiembre de 2025 y tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos vigentes al momento de su otorgamiento y asegurar la correcta adecuación de las pensiones alcanzadas al nuevo régimen legal establecido.

En este marco, el Artículo 9° de la Reglamentación establece que las PNC-IL ya otorgadas pasarán directamente a ser PNC-PS a través de un proceso de conversión de oficio. Esto quiere decir que el cambio no requerirá solicitud expresa de los beneficiarios ni tampoco la realización de trámites adicionales. Los pagos continuarán con normalidad durante todo el proceso y, en caso de requerir información adicional, se notificará formalmente por los canales oficiales.

La Secretaría Nacional de Discapacidad será la encargada de llevar adelante el proceso, el cual se realizará por etapas, conforme a los criterios técnicos definidos en la normativa operativa. En cada una de ellas se verificará la información registral disponible a fin de formalizar la conversión correspondiente. Cabe destacar que todo el procedimiento se desarrollará bajo los estándares establecidos por la Ley de Protección de Datos Personales (N° 25.326). De esta manera se busca asegurar la trazabilidad administrativa y la confidencialidad de la información tratada por el personal interviniente.

El proceso de conversión de oficio responde a la necesidad de adecuar las prestaciones ya otorgadas al nuevo marco normativo vigente. Mediante la presente Resolución, la SENADIS busca asegurar una implementación basada en criterios de razonabilidad y eficiencia institucional para garantizar el uso eficiente de los recursos disponibles asegurando que las pensiones se otorguen conforme a los requisitos establecidos.

