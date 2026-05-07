La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) acompañará la Marcha Federal Universitaria

Así lo dieron a conocer por medio de la red Social X, expresaron que "en el marco de este compromiso histórico, acompañaremos la 4° Marcha Federal Universitaria el próximo martes 12 de mayo. Unidad de los trabajadores para defender la educación pública."

La UTEP prosigue su plan de lucha tras el reclamo del programa "Volver al Trabajo" (VAT) que les fuera quitada por el Gobierno nacional el pasado 9 de abril pasado. Pero el colectivo recurrió a la Justicia Federal. La estrategia fue positiva porque logró que dicte una cautelar que obligó a la administración Javier Milei a mantener el programa que consagraba la retribución.

Este miércoles, se hizo efectivo el cobro de los haberes correspondientes al mes de mayo. Desde la organización reafirman el plan de lucha exigiendo la restitución definitiva y la actualización del ingreso.

“Acatando este límite legal y ante la incesante presión popular, el Gobierno tuvo que retroceder y en el día de hoy cientos de miles de trabajadores finalmente cobraron los haberes del VAT correspondientes al mes de mayo”, precisó la unión a través de un comunicado en el que anunció sus próximos pasos.

Y ratificó que si bien celebra este freno “al desguace social y el triunfo de haber torcido el brazo de la política de ajuste”, advierten que el estado de alerta y movilización se mantiene intacto. “El intento original del Gobierno Nacional de ejecutar la eliminación definitiva del programa, bajo la falsa promesa de una reconversión laboral, amenazaba con empujar a la indigencia a casi un millón de trabajadores y trabajadoras, provocando un colapso en las economías regionales”, señalaron.

*con información de agencia NoticiasArgentinas

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