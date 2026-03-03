Desde el próximo 6 de marzo, comenzarán a regir los nuevos precios para la obtención del DNI y Pasaporte

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) emitió la Resolución 19/2026, que deja sin efecto el artículo 2° de las Resoluciones N° 93, del 26 de febrero de 2025, y N° 231, del 30 de mayo de 2025, ambas dictadas por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Es así que a partir del próximo viernes 6, los trámites de identificación, tanto de DNI como de pasaporte, sufrirán adecuaciones en sus valores.

Para personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos continuará siendo sin cargo hasta los seis meses. En tanto, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los cinco, ocho y catorce años, tendrán un costo de $10.000 por trámite.

Los nuevos ejemplares ya sea por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción también costarán $10.000. Por su parte, los servicios exprés para obtener el DNI en menor plazo tendrán recargos; el trámite exprés tendrá un valor de $26.000.

En el caso de personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000. Esto alcanza a ciudadanos del MERCOSUR y de otros Estados, tanto menores de 14 años como mayores con residencia temporaria o permanente. Las gestiones de actualización, rectificación o cambio de domicilio para extranjeros también tendrán un costo de $20.000 por cada trámite.

El cuadro tarifario contempla exenciones. No abonarán tasa los organismos públicos que requieran documentación en el marco de sus funciones, ni las personas sin recursos económicos, sus hijos menores de 18 años o personas a cargo con capacidades restringidas. También estarán exentos quienes tramiten un nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión dentro de los noventa días de su entrega; quienes soliciten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila, clasificación de género “X” y la consecuente expedición del DNI; así como las personas que gestionen el certificado de pre identificación por carecer de DNI y acta de nacimiento, y quienes tramiten el primer ejemplar por inscripción tardía.

Pasaportes

Para obtener un pasaporte ordinario en Argentina, con entrega regular, el valor asciende a $100.000, según se informó oficialmente. Para quienes requieran el documento con mayor urgencia, el trámite exprés tendrá un costo de $200.000.

El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas tendrán un valor de $100.000 cada uno. Esta actualización tarifaria rige para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades nacionales competentes.

En cuanto a la reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores formales de emisión, no se abonará tasa siempre que el pedido se realice dentro de los noventa días corridos desde la fecha de entrega del documento original. Esta excepción solo aplica a fallas formales detectadas en el proceso de emisión y no a otros motivos de reemplazo.

Para finalizar, se recuerda que la actualización de los valores responde a una determinación adoptada a nivel nacional, sin injerencia del organismo provincial, cuya función se limita a la recepción y tramitación de las gestiones mencionadas.

Sec. Prensa Salta

