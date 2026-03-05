El Ministerio de Salud de la Nación publicó el calendario oficial de inscripción y evaluación para el ingreso a residencias de salud 2026

La instancia de inscripción tendrá lugar durante abril y los exámenes se llevarán a cabo entre el 29 de junio y el 10 de julio. Los temarios y las bibliografías obligatorias de las diferentes especialidades también se encuentran publicados en el sitio oficial de la cartera sanitaria nacional. El objetivo de esta iniciativa es garantizar previsibilidad y una adecuada preparación por parte de los postulantes.

La convocatoria está dirigida a profesionales, argentinos y extranjeros, que aspiren a formarse en residencias básicas de medicina, enfermería y bioquímica, así como a otras especialidades y residencias postbásicas. En función del puntaje obtenido y del orden de mérito resultante (que mantiene el plus de 5 puntos a quienes se hayan formado en el país), los nuevos ingresantes accederán al Concurso Nación que les permitirá elegir la institución en la que realizarán las residencias.

Cabe recordar que, a partir de este año, cada jurisdicción realizará sus propios exámenes de ingreso con evaluaciones y criterios definidos localmente. De esta manera, se busca que las provincias recuperen la responsabilidad de formar a sus equipos de salud según sus particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias. También se espera garantizar procesos de evaluación más transparentes y adaptados a cada sistema de salud.

Este año, el Examen Integrado y el Concurso Nación que llevará adelante la cartera sanitaria nacional amplía la oferta de establecimientos para realizar las residencias, incorporando entidades privadas y hospitales militares. Entre las instituciones nacionales se encuentran el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas; el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan; el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce; el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; la ANMAT; la ANLIS; y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, entre otras. Asimismo, se suman instituciones privadas y militares como el Hospital Italiano, el Sanatorio Güemes, la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán y el Hospital Militar Central, sumando nuevas opciones de formación para los futuros residentes.

El ingreso a residencias constituye una etapa clave en la formación de los equipos de salud y en la planificación estratégica de los recursos humanos sanitarios. En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación reafirma su compromiso con un sistema de formación transparente, previsible, basado en el mérito y la planificación federal.

Para más información: https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso

Más sobre: Salud.



