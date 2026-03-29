La ministra de Seguridad llega a Salta y Jujuy para evaluar el Plan Güemes y reforzar la seguridad fronteriza

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, realizará un balance del Plan Güemes en el Casino de Oficiales la Jefatura de Región IX de Gendarmería Nacional Argentina, en el marco de una agenda de trabajo que desarrollará en la provincia y en Jujuy, con eje en el fortalecimiento de la seguridad en zonas de frontera y la coordinación operativa de las Fuerzas Federales.

En ese lugar, además, entregará equipamiento informático destinado a fortalecer las capacidades operativas.

Datos:

Fecha : 30 de marzo, 11:15 hs. - Convocatoria a los medios de comunicación

: 30 de marzo, 11:15 hs. - Convocatoria a los medios de comunicación Lugar: Jefatura De Región IX de Gendarmería Nacional Argentina, Los Alamos 100, Salta Capital

Más sobre: Jujuy.



